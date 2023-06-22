بعد إدخاله إلى المستشفى.. معلومات جديدة عن صحة هانيبال القذافي

Advertisement

بعد إدخاله إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية، أفادت معلومات خاصة لـ"العربية.نت" أن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يعاني من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط بضغط الدم، وذلك نتيجة إضرابه عن الطعام".ساعات في المستشفىوأشارت المعلومات إلى "أن القذافي نُقل مساء الخميس إلى مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية بعدما تدهورت صحته، وبقي 4 ساعات، حيث أجريت له الفحوص الطبّية اللازمة تحت إشراف طاقم من الأطباء والممرضين".ومنذ الثالث من حزيران الجاري يواصل هانيبال القذافي إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات، في تحرّك من شأنه أن يُعيد ملفه إلى الواجهة مجدداً.حالته مستقرّةكذلك أشارت المعلومات الخاصة إلى أن "طبيبة مختصة تُشرف على متابعة العلاج لهانيبال القذافي داخل زنزانته في فرع المعلومات في مبنى قوى الأمن الداخلي، وأن حالته مستقرّة".وأكدت المعلومات الخاصة لـ"العربية.نت" أن القذافي مستمرّ في إضرابه عن الطعام ويشرب فقط المياه لتناول الدواء.وفي كانون الأول 2023، أكمل هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل 8 أعوام في السجن في لبنان بجرم كتم معلومات في قضية الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين اختفوا في ليبيا عام 1978. (العربية)