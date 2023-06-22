Advertisement

لبنان

بعد إدخاله إلى المستشفى.. معلومات جديدة عن صحة هانيبال القذافي

Lebanon 24
22-06-2023 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1080347-638230996944594715.jpg
Doc-P-1080347-638230996944594715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إدخاله إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية، أفادت معلومات خاصة لـ"العربية.نت" أن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يعاني من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط بضغط الدم، وذلك نتيجة إضرابه عن الطعام".
Advertisement

ساعات في المستشفى
وأشارت المعلومات إلى "أن القذافي نُقل مساء الخميس إلى مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية بعدما تدهورت صحته، وبقي 4 ساعات، حيث أجريت له الفحوص الطبّية اللازمة تحت إشراف طاقم من الأطباء والممرضين".

ومنذ الثالث من حزيران الجاري يواصل هانيبال القذافي إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات، في تحرّك من شأنه أن يُعيد ملفه إلى الواجهة مجدداً.

حالته مستقرّة

كذلك أشارت المعلومات الخاصة إلى أن "طبيبة مختصة تُشرف على متابعة العلاج لهانيبال القذافي داخل زنزانته في فرع المعلومات في مبنى قوى الأمن الداخلي، وأن حالته مستقرّة".

وأكدت المعلومات الخاصة لـ"العربية.نت" أن القذافي مستمرّ في إضرابه عن الطعام ويشرب فقط المياه لتناول الدواء.

وفي كانون الأول 2023، أكمل هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل 8 أعوام في السجن في لبنان بجرم كتم معلومات في قضية الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين اختفوا في ليبيا عام 1978. (العربية)


لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2023-06-23
02:03 | 2023-06-23
02:00 | 2023-06-23
01:45 | 2023-06-23
01:30 | 2023-06-23
01:15 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website