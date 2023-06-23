حريق في طريق الجديدة.. وعناصر الدفاع المدني تتدخل

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اخمد عناصر من الدفاع المدني صباح اليوم حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الثانية من احد المباني السكنية في طريق الجديدة - بيروت.توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على نقل مواطنة من داخل الشقة الى مستشفى المقاصد بعد أن اصيبت بضيق في التنفس جراء تنشقها الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.