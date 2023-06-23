Advertisement

لبنان

هذا ما طلبه قائد الجيش من "العمداء الجدد"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-06-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1080369-638231050416327056.png
Doc-P-1080369-638231050416327056.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفرّغ قائد الجيش العماد جوزف عون يوم الأربعاء من أجل "تعليق الرتب " للعمداء الذين وقعت مراسيم ترقياتهم في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء .
وبحسب مصدر أمني "فإن أجواء عائلية سادت هذا اللقاء وكان حوار مفتوح من القلب بين القائد والعمداء الذين شكروه على كل الجهود التي بذلها منذ سنوات للحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية في كل مديرياتها، وخاصةً الطبابة العسكرية التي تتطور يوماً بعد يوم ولم تتأثر بالأزمة الإقتصادية".
Advertisement
كما لفت المصدر "الى أن القائد أكد أن أولوياته كانت وستبقى المؤسسة العسكرية وأمن المواطن اللبناني ولا شيء آخر".
 وبحسب المصدر فقد تمنى القائد على العمداء في نهاية اللقاء عدم رفع اللافتات للتهنئة كون الوقت الراهن هو للعمل والجهد من أجل العبور بلبنان الى شاطىء الأمان في هذه الظروف العصيبة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2023-06-23
02:03 | 2023-06-23
02:00 | 2023-06-23
01:45 | 2023-06-23
01:15 | 2023-06-23
01:00 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website