هذا ما طلبه قائد الجيش من "العمداء الجدد"

Advertisement

تفرّغ قائد الجيش العماد جوزف عون يوم الأربعاء من أجل "تعليق الرتب " للعمداء الذين وقعت مراسيم ترقياتهم في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء .وبحسب مصدر أمني "فإن أجواء عائلية سادت هذا اللقاء وكان حوار مفتوح من القلب بين القائد والعمداء الذين شكروه على كل الجهود التي بذلها منذ سنوات للحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية في كل مديرياتها، وخاصةً الطبابة العسكرية التي تتطور يوماً بعد يوم ولم تتأثر بالأزمة الإقتصادية".كما لفت المصدر "الى أن القائد أكد أن أولوياته كانت وستبقى المؤسسة العسكرية وأمن المواطن اللبناني ولا شيء آخر".وبحسب المصدر فقد تمنى القائد على العمداء في نهاية اللقاء عدم رفع اللافتات للتهنئة كون الوقت الراهن هو للعمل والجهد من أجل العبور بلبنان الى شاطىء الأمان في هذه الظروف العصيبة".