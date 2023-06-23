"لقاء السفيرين".. هل إنتهى الصراع في لبنان؟

Advertisement

تقول مصادر مطلعة إن لقاء السفيرين السعودي وليد البخاري والايراني مجتبى أماني في خلال العشاء الذي اقامته السفارة السعودية في لبنان هو تتويج للتلاقي بين طهران والرياض.وتضيف المصادر "أن لقاء السفيرين يعني ان الصراع والكباش والخلاف السياسي بين الدولتين في لبنان قد انتهى، بغض النظر عن التسوية التي قد تعقد حيال الملف اللبناني في المرحلة المقبلة".وترى المصادر "أن حلفاء الرياض لن يذهبوا بعيداً بعد اليوم في هجومهم على طهران والعكس صحيح، كما ان المرحلة ستكون مرحلة تعاون وتكامل من أجل الوصول الى حل يرضي الطرفين".