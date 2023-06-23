"حزب الله" يعتبرها "أرضا محررة"؟

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تفيد مصادر مطلعة إن "حزب الله" جاهز للتصعيد، في حال قررت اسرائيل الذهاب الى خطوات تصعيدية، لازالة الخيم التي نصبها في مزارع شبعا المحتلة.وتقول المصادر "إن الحزب لن يتجاوب مع الوساطات للانسحاب وإزالة الخيم لانه يعتبر ان القانون الدولي الى جانبه ويمكنه العمل لتحرير الاراضي المحتلة خصوصاً ان القرار 1701 لا يشمل هذه المنطقة".وترى المصادر "ان حزب الله يرى ايضا أن الاراضي التي ثبت فيها الخيم العسكرية هي اراض باتت محررة ولا يمكن ان يقبل بإعادتها الى الإحتلال تحت اي ظرف"..