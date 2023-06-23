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لبنان

ارتفاع أسعار المحروقات.. ماذا عن سعر قارورة الغاز؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 02:03
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ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 12 الف ليرة والبنزين 98 اوكتان 11 الف ليرة، وارتفع سعر المازوت 21 الف ليرة، فيما استقرت سعر قارورة الغاز. واصبحت الاسعار كالآتي:

بنزين 95 اوكتان: 1.666.000 ليرة
بنزين 98 اوكتان: 1.707.000 ليرة
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مازوت: 1.434.000 ليرة
غاز: 820.000 لبرة
 

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