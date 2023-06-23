ارتفاع أسعار المحروقات.. ماذا عن سعر قارورة الغاز؟

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ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 12 الف ليرة والبنزين 98 اوكتان 11 الف ليرة، وارتفع سعر المازوت 21 الف ليرة، فيما استقرت سعر قارورة الغاز. واصبحت الاسعار كالآتي:بنزين 95 اوكتان: 1.666.000 ليرةبنزين 98 اوكتان: 1.707.000 ليرةمازوت: 1.434.000 ليرةغاز: 820.000 لبرة