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لبنان

خبر سار للعسكريين.. اليكم ما أعلنته قيادة الجيش اليوم

Lebanon 24
23-06-2023 | 02:30
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بدأ توزيع الدفعة الشهرية الأولى من أصل ٦ دفعات من الهبة الأميركية ضمن "برنامج دعم عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي" بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP عبر شركة OMT، وذلك بالتساوي على جميع العسكريين.
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وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون الولايات المتحدة على هذه المبادرة القيّمة تجاه الجيش اللبناني، مثمّنًا مساندتها للبنان وجيشه ومساهمتها في تخفيف وطأة الأزمة الراهنة.
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