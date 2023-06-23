على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولارفي السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93100 و 93400 ليرة لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.