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لبنان

على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 02:48
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سجل سعر صرف الدولارفي السوق الموازية صباح اليوم  ما بين 93100 و 93400 ليرة لكل دولار أميركي.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين  93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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