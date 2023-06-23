مأساة تهز اللويزة.. ابنة الـ13 ربيعاً جثة في بئر

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة، تمكنت عند الساعة ٠٩:٤٠ من تاريخ اليوم من انتشال جثة فتاة سورية الجنسية، في الثالثة عشرة من العمر، من داخل بئر لتخزين المياه في محلة اللويزة، وكان قد أبلغ عن فقدانها منذ يوم أمس الخميس عقب ذهابها لتفقد مياه البئر. وقد نفذت المهمة في حضور الاجهزة الامنية المختصة.

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