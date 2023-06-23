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لبنان

"لبنان يحتوي على العديد من أصناف أسماك القرش".. هل من داع للخوف؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 03:38
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تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، موضوع حركة أسماك القرش التي تشاهد بالقرب من السواحل اللبنانية.
وأكدت الوزارة في بيان لها ان "اسماك القرش هي اسماك هامة بيئياً وتعتبر ضرورية للحفاظ على النظام الإيكولوجي البحري".
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وقالت إنه "فور تداول اخبار حول وجود اسماك قرش بالقرب من الشواطئ اللبنانية استنفرت الاجهزة الفنية المعنية في الوزارة بتوجيهات من الوزير للتحقق من دقة الاخبار التي تتداول والتي تبين أن غالبيتها غير صحيحة. ويؤكد خبراء وزارة الزراعة والخبراء المختصون في لبنان ان الساحل اللبناني يحتوي على العديد من اصناف اسماك القرش وغالبيتها مصنفة بغير المعادية إلا في حال محاولة الاعتداء عليها".
إلى ذلك، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء والمراسيم والقرارات الحكومية. (mtv )
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