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لبنان

ميقاتي من المطار: لبنان لا يمكن ان يكون ممرًا ولا مصدّرًا لأي ممنوعات

Lebanon 24
23-06-2023 | 03:40
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أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه "لا يُمكن أن يكون لبنان ممرًّا أو مُصدّراً لأيّ عمل مضرّ أو أيّ ممنوعات لأي دولة عربيّة أو غربيّة".

وقال ميقاتي خلال جولة تفقدية له قبل ظهر اليوم الجمعة في مطار رفيق الحريري الدولي: "نسعى جاهدين إلى أن يكون المطار الصورة المشرقة للبنان وقمنا اليوم بتفقد الهبة الألمانية ووضع السكانر الذي يكشف عن كل عمليات التصدير وإذا هناك متفجرات لأن هدفنا التصدير السليم إلى الدول العربية والغربية".
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وتابع ميقاتي: "يهمّنا موضوع الأمن عموماً وهناك 800 كاميرا موزّعة في المطار ومحيطه وغرفة العمليات تعمل 24 على 24 لمراقبة أيّ حركة غير صحيحة تحصل في المطار لأنه يهمنا أمن المطار".

من جهته، قال وزير الأشغال علي حمية ان "مسألة تصدير البضائع وحقائب الركاب على سلّم الأولويات لأنّ المُصدّر يجب أن نعطيه أهمية كبرى في المطار. "

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