حميه: تمّ تأمين التمويل لإضاءة نفق المطار بالطاقة الشمسيّة

قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة من مطار بيروت إن مسألة تصدير البضائع وحقائب الركاب على سلّم الأولويات، لأنّ المُصدّر يجب أن نعطيه أهمية كبرى في المطار.



Advertisement وأضاف حميه: "سنبدأ ورشة عمل لتغيير سجّاد المطار، وتمّ تأمين التمويل لإضاءة نفق المطار بالطاقة الشمسيّة".