Advertisement

لبنان

حميه: تمّ تأمين التمويل لإضاءة نفق المطار بالطاقة الشمسيّة

Lebanon 24
23-06-2023 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1080452-638231157231433560.jpg
Doc-P-1080452-638231157231433560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة من مطار بيروت إن مسألة تصدير البضائع وحقائب الركاب على سلّم الأولويات، لأنّ المُصدّر يجب أن نعطيه أهمية كبرى في المطار.
 
 
وأضاف حميه: "سنبدأ ورشة عمل لتغيير سجّاد المطار، وتمّ تأمين التمويل لإضاءة نفق المطار بالطاقة الشمسيّة".
 
Advertisement
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:40 | 2023-06-23
04:00 | 2023-06-23
05:00 | 2023-06-23
04:30 | 2023-06-23
04:02 | 2023-06-23
03:38 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website