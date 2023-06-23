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لبنان
عمال ومستخدمو كهرباء لبنان علقوا إضرابهم
Lebanon 24
23-06-2023
|
05:42
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عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها اليوم من ضمن اجتماعاتها المفتوحة وتداولت بكافة تفاصيل اجتماعها مع المدير العام المؤسسة رئيس واعضاء مجلس الادارة "الذين أبدوا إيجابية بمطالب النقابة متحسسين بالأوضاع المالية والمعيشية والاستشفائية الصعبة التي يعاني منها عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وفي حضور المراقب العام والمدير الاداري".
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ولفتت النقابة في بيان، الى أن "مجلس الإدارة رئيساً واعضاء اتخذ القرارات التالية:
الاستشفاء والطبابة: تحضير دفتر شروط لشركة تأمين بمهلة اقصاها شهر من تاريخه.
تطبيق كامل عقد التأمين الحالي بواسطة شركة Management والذي ينتهي في 3/10/2023 بتوسيع شبكة المستشفيات والمختبرات.
الدعم المالي: تحضير احالة وعرضها على مجلس الادارة باجتماعها المقرر بتاريخ 4/7/2023 للموافقة.
التعرفة: ابلاغ مصلحة الاحصاء والمعلوماتية تطبيق التعرفة للعمال والمستخدمبن والقدامى كما وردت في موافقة كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية .
اعداد كتاب الى وزارة المالية لاعادة النظر بالقدامى ما قبل 1/1/2017 ".
وأعلنت النقابة "تعليق الاضراب اليوم الجمعة الموافق 23/6/2023 "، شاكرة المدير العام الرئيس وأعضاء مجلس الادارة "على تفهمهم وايجابيتهم للمطالب المحقة" معاهدين بـ"الاستمرار بما هو لمصلحة العمال والمستخدمين والمؤسسة". كذلك، شكرت "كل من المراقب العام والمدير الاداري على الجهود التي بذلاها".
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
إقتصاد
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