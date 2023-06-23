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لبنان

الحكم على جدعون بملف "إتحاد تنمية الصادرات" قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-06-2023 | 06:14
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علم "لبنان 24" أنّ ملفّ الشكوى في موضوع الاتّحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية المرفوعة في القضاء ضدّ المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون المحال من قبل مجلس الوزراء على الهيئة العليا للتأديب والموقوف عن العمل، سيُبتّ فيه قريباً وفق الجرم المشكو منه وهو "الاهمال الوظيفي الذي سبّب هدر المال العام".
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وكان جدعون مَثُل أكثر من مرّة أمام المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي ادّعى عليه في هذه التهمة أواخر العام 2019، وأدلى بافادته في هذه القضية في انتطار صدور الحكم فيها قريباً. 
وفي المعلومات ان "جمهورية مصر العربية كانت قد طلبت نقل مقرّ الاتّحاد الى القاهرة، لكن جدعون رفض تسليم المقر للأمين العام للاتحاد، المصري الجنسية، هشام خضر، الذي وقع بينه وبين المدير العام للصناعة أكثر من مشادّة وخلاف على هذا الصعيد، وطرد الأوّل الثاني من مكتبه".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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