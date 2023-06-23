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لبنان

ميقاتي استقبل مفتي موسكو في السرايا

Lebanon 24
23-06-2023 | 06:21
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مفتي موسكو ورئيس "الجمعية الدينية لمسلمي روسيا" البير كرجانوف بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف والدكتور وسيم قلعجية.
 ويزور مفتي موسكو لبنان على رأس وفد من الجمعية.
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