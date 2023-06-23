ميقاتي استقبل مفتي موسكو في السرايا

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مفتي موسكو ورئيس "الجمعية الدينية لمسلمي روسيا" البير كرجانوف بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف والدكتور وسيم قلعجية.

ويزور مفتي موسكو لبنان على رأس وفد من الجمعية.