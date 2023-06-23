كلاّس سلم السفير السعودي دعوة لحضور افتتاح بيروت عاصمة الشباب العربي

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زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاّس، يرافقه رئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة ومدير مكتبه حسين عمر، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري.وبحث كلاّس مع السفير السعودي في الأوضاع العامة، وأشاد ب"الديبلوماسية التوافقية التي ينتهجها"، ثم سلمّه دعوة رسمية موجهة الى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة في المملكة، لحضور حفل افتتاح "بيروت عاصمة الشباب العربي2023" المقرر في العشرين من شهر تموز المقبل، متمنياً مشاركته لما لها من قيمة مُضافة.ودعت وزارة الشباب والرياضة الى مؤتمر صحافي يُعقد في مبنى الوزارة عند التاسعة والنصف من صباح الاثنين المقبل، مخصص للإعلان عن استضافة لبنان لحدث "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، وعن حفل الافتتاح الكبير وبرنامجه وموعده، وبرامج "العاصمة" التي تستمر لستة أشهر، والاعلان عن شعار "العاصمة" والشركاء المساهمين فيها.