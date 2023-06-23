الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية بدءا من هذا اليوم.. اليكم التفاصيل

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاثنين، حيث تعود درجات الحرارة الى معدلاتها ويتحول الطقس الى معتدل.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة في بيروت.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.السبت: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ويتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 21 الى 29 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.