Advertisement

لبنان

الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية بدءا من هذا اليوم.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-06-2023 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1080516-638231262628109485.jpg
Doc-P-1080516-638231262628109485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.
Advertisement

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  حتى يوم الاثنين، حيث تعود درجات الحرارة الى معدلاتها ويتحول الطقس الى معتدل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

السبت: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ويتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 21 الى 29 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2023-06-23
05:00 | 2023-06-23
04:00 | 2023-06-23
12:46 | 2023-06-23
12:44 | 2023-06-23
12:31 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website