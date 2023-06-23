إستعدادات لتشكيل لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية "CCLF" من باريس

في تجربة ثانية تحاكي الإغتراب اللبناني الواسع وعلى غرار لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية التي شكلت في العام 2021 في الولايات المتحدة الأميركية، تتجه الأنظار الى العاصمة الفرنسية باريس مطلع الاسبوع المقبل من أجل مواكبة حفل إطلاق "لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية" (CCLF) التي تضم مجموعة من المؤسسات والجمعيات التي أسسها لبنانيات ولبنانيون مقيمون في فرنسا في احتفال رسمي يقام مساء يوم الثلاثاء 27 حزيران الجاري في احدى قاعات المنطقة السادسة عشرة لبلدية باريس.

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تتشكل اللجنة من سبعة منظمات أسسها لبنانيات ولبنانيون في العاصمة الفرنسية وهم: لبنان التغيير (CL)، التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، مؤسسة الإنتشار اللبناني ما وراء البحار (DLO)، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE) ، مواطنون لبنانيون حول العالم (MCLM) ، لبناننا الجديد – فرنسا (ONL - France)، شبكة الاغتراب اللبناني (TLDN-France)ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH)بصفته المنظمة الاستشارية اللبنانية للجنة.

ستُعْنى اللجنة بالعمل المشترك ما بين مجموعات ومؤسّسات وشخصيّات فرنسيّة من أصل لُبناني لدَعم القضايا الفرنسيّة – اللّبنانيّة المشتركة ومساندة قيام دولة المواطنة ، ولبنان السيّد الحرّ المستقِلّ الديموقراطي التعدّدي، لبنان العيش معًا والحوكمة الرّشيدة والعدالة.

وتطمح اللجنة إلى بناء جسور التّعاون بين فرنسا ولبنان بما يخدُم تمتين قيَم الحريّة والعدالة وحقوق الإنسان والمواطنة المحتضنة للتعددية، والمصالح المشتركة على المستويات السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والإعلاميّة،وكل ذلك بهدف دعم مسيرة قيام دولة المواطنة الحرّة السيّدة العادلة المستقلّة في لبنان، بالاستِناد إلى أحكام الدّستور، والدّفع باتّجاه تفعيل دور لبنان الحضاري في المجتمع الدّولي بالتعاون مع فرنسا.