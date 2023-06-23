مُصابة بطلق ناريّ... العثور على جثة شابة داخل منزلها في بريتال

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة الشابة "ف. إ" البالغة من العمر 33 عامًا، في منزلها الكائن في بلدة بريتال، إثر إصابتها بطلق ناري في بطنها.

وحضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات وفاتها.