وزير المالية بحث مع طليس وبشير في شؤون البلديات ومعاناتها

Advertisement

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس ومسؤول العمل البلدي في"حزب الله" الدكتور محمد بشير. وقد تم عرض شؤون البلديات نتيجة الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها.وقال طليس بعد اللقاء :"عرضنا لمعاليه المشاكل التي تعاني منها البلديات وموظفوها وعمالها، من جميع النواحي الصحية، الاجتماعية ، البيئية والخدماتية وذلك بسبب عدم توافر الإمكانات المالية التي هي حق لها على الدولة اللبنانية وفق القوانين والانظمة المرعية الإجراء".أضاف: وبناء عليه، تم الإتفاق مع الوزير الخليل على الشروع بإعداد مرسومي الصندوق البلدي المستقل وأموال عائدات الخليوي إضافة لعودة العمل بالسلف المقررة في موازنة العام 2022 والتي حددت مبلغ 1.000 مليار كاحتياطي موازنة لتغطية هذه السلف ودفعها للموظفين والعمال بناء للقانون، وقد وعد الوزير بإنجاز هذه الأمور في مهلة قريبة".