Advertisement

لبنان

وزير المالية بحث مع طليس وبشير في شؤون البلديات ومعاناتها

Lebanon 24
23-06-2023 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1080530-638231303818008613.png
Doc-P-1080530-638231303818008613.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس ومسؤول العمل البلدي في 
"حزب الله" الدكتور محمد بشير. وقد تم عرض شؤون البلديات نتيجة الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها.
Advertisement
 
وقال طليس بعد اللقاء :"عرضنا لمعاليه المشاكل التي تعاني منها البلديات وموظفوها وعمالها، من جميع النواحي الصحية، الاجتماعية ، البيئية والخدماتية وذلك بسبب عدم توافر الإمكانات المالية التي هي حق لها على الدولة اللبنانية وفق القوانين والانظمة المرعية الإجراء".
 
أضاف: وبناء عليه، تم الإتفاق مع الوزير الخليل على الشروع بإعداد مرسومي الصندوق البلدي المستقل وأموال عائدات الخليوي إضافة لعودة العمل بالسلف المقررة في موازنة العام 2022 والتي حددت مبلغ 1.000 مليار كاحتياطي موازنة لتغطية هذه السلف ودفعها للموظفين والعمال بناء للقانون، وقد وعد الوزير بإنجاز هذه الأمور في مهلة قريبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2023-06-23
05:00 | 2023-06-23
04:00 | 2023-06-23
12:46 | 2023-06-23
12:44 | 2023-06-23
12:31 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website