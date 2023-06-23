بحقّه حكم مؤبّد... من أوقفت قوى الأمن في ضهر البيدر؟ (صورة)

Advertisement

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من انتشار الجرائم، وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم.بتاريخ 19-6-2023 وفي محلة ضهر البيدر، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة- البقاع في وحدة الشرطة القضائيّة من توقيف المدعو:ع. ه. (مواليد عام 1969، لبناني)