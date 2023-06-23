Advertisement

لبنان

على طريق الكرك - زحلة... قتيلان بـ5 أيّام

Lebanon 24
23-06-2023 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1080533-638231307364012068.jpg
Doc-P-1080533-638231307364012068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدمت سيارة مسرعة أمام "الحمرا بلازا" في الكرك - زحلة، المدعو ص. ال من مدينة بعلبك، ما أدى الى وفاته على الفور.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّه قبل 5 أيّام، تُوفي المدعو ع.ش من بلدة طاريا في المكان عينه، بعدما صدمه "فان" لنقل المواد الغذائية.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
خلاف عائليّ يتطوّر إلى جريمة مروّعة... إليكم ما حصل في زحلة
lebanon 24
23/06/2023 19:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران ابراهيم احتفل بعيد قلب يسوع في كنيسة القلبين الأقدسين زحلة
lebanon 24
23/06/2023 19:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر امني: هذا السبب المرجّح لـ"هزّة زحلة"
lebanon 24
23/06/2023 19:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الهزة الأرضية في زحلة.. هذا ما أعلنه وزير البيئة
lebanon 24
23/06/2023 19:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الكرك

زحلة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2023-06-23
05:00 | 2023-06-23
04:00 | 2023-06-23
12:46 | 2023-06-23
12:44 | 2023-06-23
12:31 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website