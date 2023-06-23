على طريق الكرك - زحلة... قتيلان بـ5 أيّام

صدمت سيارة مسرعة أمام "الحمرا بلازا" في الكرك - زحلة، المدعو ص. ال من مدينة بعلبك، ما أدى الى وفاته على الفور.

وتجدر الإشارة إلى أنّه قبل 5 أيّام، تُوفي المدعو ع.ش من بلدة طاريا في المكان عينه، بعدما صدمه "فان" لنقل المواد الغذائية.