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لبنان
تُوفي بعدما سقطت دراجته الناريّة إلى جانب الطريق
Lebanon 24
23-06-2023
|
08:30
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تُوفي المواطن السوريّ ع.ع.ا، بعدما انزلقت دراجته النارية وسقطت الى جانب الطريق في قرية سردا - قضاء مرجعيون.
وعمل الصليب الاحمر اللبناني على نقله الى مستشفى مرجعيون الحكومي.
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