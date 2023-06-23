تُوفي بعدما سقطت دراجته الناريّة إلى جانب الطريق

تُوفي المواطن السوريّ ع.ع.ا، بعدما انزلقت دراجته النارية وسقطت الى جانب الطريق في قرية سردا - قضاء مرجعيون.

وعمل الصليب الاحمر اللبناني على نقله الى مستشفى مرجعيون الحكومي.