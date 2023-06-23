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لبنان

تُوفي بعدما سقطت دراجته الناريّة إلى جانب الطريق

Lebanon 24
23-06-2023 | 08:30
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تُوفي المواطن السوريّ ع.ع.ا، بعدما انزلقت دراجته النارية وسقطت الى جانب الطريق في قرية سردا - قضاء مرجعيون.
 
 
وعمل الصليب الاحمر اللبناني على نقله الى مستشفى مرجعيون الحكومي.
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