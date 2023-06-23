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لبنان

لدغة عقرب تودي بحياة طفلة في هذه المنطقة.. هل رفضت المستشفيات استقبالها؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 08:40
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة الطفلة "ح.س" البالغه من العمر 9 سنوات بعدما لدغها عقرب نهار امس في منطقة الكويخات العكارية. 

فيما افادت المصادر ان سبب الوفاة جاء نتيجة رفض المستشفيات في عكار استقبالها مما استدعي الى نقلها الى احدى مستشفيات طرابلس لكن ما لبثت ان فارقت الحياة اليوم متأثرة بإصابتها.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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