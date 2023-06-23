بخاش افتتح المؤتمر الـ12 لجمعية المسالك البولية في بيت الطبيب

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افتتح نقيب الاطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش، المؤتمر الثاني عشر للجمعية اللبنانية للمسالك البولية في "بيت الطبيب"، بمشاركة رئيس الجمعية الدكتور محمد موسى وحشد من اطباء الاختصاص في لبنان ودول الاغتراب وعدد من المهتمين.والقى بخاش كلمة فقال: "انه لإنجاز أن ينعقد مثل هذا المؤتمر من حيث الحجم والاهمية والتنظيم في مثل هذه الظروف التي يعاني فيها القطاع الطبي من مشاكل أقرب منها الى أزمات في ظل تداعيات الازمة السياسية والاقتصادية والمالية عليه وعلى العاملين فيه. فالطبيب تحول الى مكسر عصا بدل الاتعاب، ضائع بين المؤسسات الرسمية الضامنة وبين وزارة المالية من جهة وبينهم جميعا والمصارف من جهة ثانية، إضافة الى أن جنى عمرهم ما زال محتجزا في البنوك إسوة بكل مواطن لبناني".واعتبر ان "الارادة الصلبة والايمان بالمهنة الانسانية والامل بنهوض الوطن، شكلوا الحافز للاستمرار بالرغم من الصعاب والتمسك بالوطن والمواطن. والامل بالنهوض القريب وعودة المياه الى مجاريها حثهم على التشبث بالارض وعدم اللجوء الى الهجرة كما فعل الكثير من الزملاء، فشكرا لكم على كل التضحيات. تعقدون مؤتمركم العلمي هذا في بيت الطبيب، بيت كل فرد منكم وبيت كل طبيب، وكلنا أمل بأن يكون هذا العمل الجبار قد وصل الى أهدافه من حيث الاطلاع على كل جديد في مجال طب المسالك البولية وتبادل الخبرات والدراسات الاخيرة والتجارب العلمية. لا سيما بعد دخول الروبوتك على الاعمال الجراحية المتعلق بالمسالك البولية على غرار عمليات البروستات".وختم شاكرا "كل من ساهم في انجاح هذ المؤتمر العلمي من منظمين ومشاركين وعاملين. فأنتم تسلطون الضوء على الوجه الحضاري للوطن وتضعون في خدمة المريض كل جديد في مجالكم. كما الشكر لاختياركم بيت الطبيب وهو المكان الطبيعي لمثل هذه المؤتمرات".