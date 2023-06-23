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لبنان

حادث سير مروّع... وفاة شخصين بينهما فتاة عمرها 14 عاماً

Lebanon 24
23-06-2023 | 09:06
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن سقوط قتيلين نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الناعمة باتجاه - خلدة، ما تسبب بحركة مرور كثيفة في المحلة.
 
 
وعُلم أنّ من بين القتيلين، فتاة عمرها 14 عاماً.
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خلدة

الناعمة

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