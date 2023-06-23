حادث سير مروّع... وفاة شخصين بينهما فتاة عمرها 14 عاماً

أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن سقوط قتيلين نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الناعمة باتجاه - خلدة، ما تسبب بحركة مرور كثيفة في المحلة.

وعُلم أنّ من بين القتيلين، فتاة عمرها 14 عاماً.