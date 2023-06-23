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لبنان

بري استقبل مفتي موسكو وميشال المر ووفد "البرلمانيين العرب ضد الفساد"

Lebanon 24
23-06-2023 | 09:35
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مفتي موسكو رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا
الشيخ ألبير غرغانوف ورئيس الإتحاد العالمي المسيحي اليكسي تشيركيزوف، في حضور سفير روسيا الإتحادية في لبنان الكسندر روداكوف والمدير العام لشبكة مرايا الدولية للإعلام فادي بودية حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز الحوار الاسلامي المسيحي فضلا عن التعاون التشريعي بين المجلس النيابي اللبناني ومجلس النواب في روسيا الإتحادية.
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وبعد الزيارة، تحدث المفتي غرغانوف :"كان اليوم اللقاء مع دولة الرئيس حارا وجديا، وكنا سعيدين في هذا اللقاء. تناقشنا في العديد من الأمور لا سيما موضوع  تبادل الخبرات بين مجلسي النواب الروسي واللبناني ودور المنظمات الإجتماعية في ذلك. كما تحدثنا ايضا عن القوانين الروسية التي تم تشريعها ونصت على حماية والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم الروحية والانسانية في روسيا وهي تقريبا 350 قانونا في هذا المجال ولا شك ان لبنان يعتبر بلدا متعدد الطوائف، وهو غني ومهم جدا بالنسبة لنا وايضا في موضوع التشريعات التي يمكن الاستفادة منها لخدمة بعضنا البعض في هذا المجال كما يمكن تطوير التعاون بين المنظمات الاجتماعية والدينية في البلدين عندما يعملون وهذا يضفي قيمة كبيرة للعمل ويغنيه ويساعد في إتخاذ القرارات الحكيمة".

النائب المر 
واستقبل الرئيس بري النائب ميشال المر وعرض معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
 
واستقبل رئيس المجلس "منظمة البرلمانيين العرب ضد الفساد" برئاسة الدكتور ناصر الصانع مع وفد برلماني يمثل تسع دول عربية، في حضور النائب الدكتور عماد الحوت .
 
وأطلع الوفد الرئيس بري على نشاط المنظمة وعملها وسلمه تقاريرها حول قواعد وأخلاقيات العمل السياسي للبرلمانيين والوزراء في العالم العربي والتشريعات ذات الصلة ودليل البرلماني العربي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ودليل تفعيل إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والدليل البرلماني العربي للرقابة المالية وغيرها من التقارير ذات الصلة الصادرة عن المنظمة.
 
وقدم النائب ناصر الصانع للرئيس بري درع المنظمة.
 
برقية تهنئة
على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة بعيد الاضحى المبارك من كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان .
المصدر: الوكالة الوطنية
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