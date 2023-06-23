Advertisement

لبنان

الصادق عن لقائه ونوابا تغييريين الموفد الفرنسي: نقلنا له وجهة نظرنا وضرورة ان يكون الرئيس محل ثقة اللبنانيين

Lebanon 24
23-06-2023 | 09:52
A-
A+
Doc-P-1080551-638231359075590103.png
Doc-P-1080551-638231359075590103.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب وضاح الصادق عبر حسابه على "تويتر": "التقينا اليوم كمجموعة من نوّاب التغيير موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الوزير السابق جان ايف لودريان بحضور السفيرة الفرنسيّة آن غريو، ونقلنا له وجهة نظرنا حول الانتخابات الرئاسيّة اللبنانيّة وضرورة ان يكون الرئيس محل ثقة اللبنانيين ومدافعًا عن تطبيق الدستور، يملك رؤية اصلاحيّة شاملة ويتطلّع الى لبنان سيادي.
Advertisement

واكد الموفد الفرنسي ان فرنسا ليست طرفًا ولا تملك مبادرة او مرشحًا، وهو يزور لبنان ليستمع الى مختلف الاطراف، في محاولة لكسر الحاجز وايجاد حل مبني على الاصلاح.

واكد ان التغيير بحاجة الى وقت وان وصول 12 نائبًا تغييريًّا هو بداية ممتازة خلال هذه الفترة الانتقاليّة، ونبّه الى أن الاجنده الدوليّة اليوم خالية من لبنان ولم يعد احدًا متحمّسًا للمساعدة".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2023-06-23
05:00 | 2023-06-23
04:00 | 2023-06-23
12:46 | 2023-06-23
12:44 | 2023-06-23
12:31 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website