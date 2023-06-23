ماذا كشفت مصادر "اللقاء الديمقراطيّ" عن لقاء جنبلاط مع لودريان؟

كشفت مصادر "اللقاء الديمقراطي" لـ"لجديد" انه جرى الحديث خلال لقاء رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط مع الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، رفقة رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، في قصر الصنوبر، عن ضرورة تنشيط الحوار الجدي للتوصّل الى التوافق على رئيسٍ للجمهورية، يُجمع عليه كافة الاطراف السياسيين، ولم يتمّ التطرّق لأسماء رئاسية.

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إلى ذلك، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "لقاء ودّي وصريح مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان بحضور سفيرة فرنسا آن غريو".