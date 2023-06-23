بالصور.. إتلاف 205 كلغ من حشيشة الكيف

أتلف مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في صيدا بتاريخ 22-6-2023 كميّة 205 كلغ من حشيشة الكيف المضبوطة لديه، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كلٍّ من: النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، رئيس قسم المباحث الجنائية العامّة بالوكالة العميد نزيه قبرصلي، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في صيدا المقدّم عبد اللطيف سعد، الرائد ياسر زيتون أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، السيّد وليد عويدات ممثلاً عن النيابة العامّة التمييزيّة، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.

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