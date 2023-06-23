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لبنان

كرغناوف بعد لقائه فرنجية: تحدثنا عن العلاقات المشتركة بين لبنان وروسيا

Lebanon 24
23-06-2023 | 11:30
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استقبل رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، في دارته، في بنشعي، مفتي روسيا رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا الشيخ ألبير كرغانوف، السفير الروسي ألكسندر روداكوف، رئيس منظمة الاتحاد العالمي المسيحي الروسي أليكسي تشيركيزوف، نائب السفير الروسي مكسيم رومانوف، والإعلامي فادي أبو دية، بحضور أنطوان مرعب.
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وخلال اللقاء، تم تأكيد ضرورة تعزيز ثقافة الحوار بين الأديان. كما تم استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

بعد اللقاء، قال كرغانوف: "تشرفنا بزيارة السيد سليمان فرنجيه، ونحن سعداء جدا بلقائه. نحن في لبنان منذ ثلاثة أيام، قمنا بزيارات عدة لرؤساء الطوائف والشخصيات السياسية. ولهذه الزيارة طابع خاص، أتينا لزيارة السيد فرنجيه تلبية لدعوته الكريمة. تحدثنا عن العلاقات المشتركة بين لبنان وروسيا وتعايش الطوائف المختلفة في ما بينها".

وشكر ل"فرنجيه حسن استقباله وضيافته".
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