بيانٌ من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة"

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أعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 130 مليون دولار أميركي بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف البيان، "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".