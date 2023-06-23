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لبنان

أسعار السلع نار وبالدولار... ما هو السبب؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 12:24
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يشكو المواطنون اللبنانيون من الارتفاع الكبير في أسعار مختلف السلع لاسيما الغذائية منها، اذ انهم بقيمة مئة دولار أميركي لا يمكنهم ان يشتروا الكمية والنوعية نفسها من البضائع بين يوم وآخر.
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في هذا الاطار، اكد مصدر اقتصادي لـ" لبنان 24" ان " ظاهرة تفلت الأسعار تطال مختلف المناطق اللبنانية كما كل السلع التي يحتاجها المواطن اللبناني على اختلافها".

وأضاف "على الرغم من الاستقرار النقدي الذي تشهده البلاد ومن ثبات سعر صرف الدولار الى حدّ كبير، ما زالت الأسواق تشهد ارتفاعا بصورة غير طبيعية ومنطقية في أسعار السلع، وهذا ما ينتج عن رفع التجّار للأسعار بصورة قد تكون غير شرعية، اذ انه وبالاضافة الى الارتفاع الكبير الذي لحق بأسعار السلع بسبب تفلت سوق الدولار في مراحل عديدة سابقة، يعمد بعض التجّار الى فرض مزيد من هوامش الربح على السلع ما ادى الى مضاعفة أسعار بعضها مع العلم انها تُسعّر بالدولار الاميركي.

وبناء عليه يؤكد المصدر عينه ان " القدرة الشرائية للمواطن اللبناني خلال هذه المرحلة لا تتدنى بفعل ارتفاع الدولار انما بفعل التسعير العشوائي المتبع".

لبنان

خاص

إقتصاد

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