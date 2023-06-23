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لبنان

حزب الله: التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض

Lebanon 24
23-06-2023 | 12:30
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اعتبر "حزب الله" أن ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا هو عمل إجرامي خطير ينتهك كل القيم الدينية والانسانية والأخلاقية. ودعا الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام  بكل الخطوات التي تمنع تكراره. 
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وقال حزب الله في بيانه: "إن ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم واقتحام للبيوت واتلاف للمزروعات بتغطية كاملة من حكومة الكيان الغاصب هو عمل إجرامي خطير ينتهك كل القيم الدينية والانسانية والأخلاقية، وهو تحقير للأديان السماوية وإساءة بالغة للأمتين العربية وإلاسلامية".

وأضاف: "إن التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض، يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم".

ودعا الحزب "الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بكل ما من شأنه إدانة هذا العمل الإجرامي، والقيام بكل الخطوات التي تمنع تكراره وتحول دون قيام عصابات المستطونين بأعمال إرهابية مماثلة".
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