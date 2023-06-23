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لبنان
إقفال 9 مراكز تجميل في النبطية.. والسبب؟
Lebanon 24
23-06-2023
|
12:46
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قامت دورية من المديرية الاقليمية لأمن الدولة في النبطية وفريق من وزارة الصحة بإقفال وتشميع 9 مراكز تجميل في مناطق النبطية وحبوش وتول بناء على قرار وزارة الصحة، لعدم حيازتها تراخيص قانونية.
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