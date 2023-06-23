بري يكشف تفاصيل لقائه مع لودريان.. ماذا قال عن "الخيار الثالث"؟

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "غير صحيح أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان طوى صفحة المبادرة وغير صحيح أنه تخطى سليمان فرنجية".وأشار في حديث لـ"الجديد" الى أن "لودريان أعطى فرنجية اشارة لتمييزه عن غيره بدعوته الى الغداء".وقال بري: "أبلغت لورديان بأسباب تمسكي وحزب الله بفرنجية واهمها أنه صادق وصريح ويلتزم بكلامه".وعند سؤاله حول ما إذا كان لودريان بحث في إمكانية الخيار الثالث، قال بري: "أبلغته أن الحوار يحدد الأسماء"، مشيراً الى انه "مستعد للمشاركة بأي حوار يدعى إليه في المجلس النيابي عبر تكليف أحد من كتلة التنمية والتحرير".كما أكد أنه "غير صحيح أن الولايات المتحدة تعرقل الرئاسة اللبنانية وهي ستتعاون مع أي رئيس منتخب"، وتابع: "نشعر أن أميركا تفضل قائد الجيش أما السعودية فلا تزال على موقفها بعدم وضع فيتو على أي اسم".وعن العلاقة مع النائب السابق وليد جنبلاط، قال: "جنبلاط ليس بحاجة الى موعد والابواب مفتوحة له في اي وقت يريد"، معتبراً أن "كل محاولات البعض لتحقيق الشرخ بيني وبين جنبلاط باءت بالفشل ولن تنجح".