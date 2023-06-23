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لبنان
بالأسماء.. من هم المرشحون لانتخابات الحزب "التقدمي"؟
Lebanon 24
23-06-2023
|
13:23
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أعلنت لجنة دراسة طلبات الترشح على انتخابات المؤتمر العام التاسع والأربعين للحزب التقدمي الإشتراكي لائحة المرشحين المقبولين على المواقع التي سيجري عليها الإنتخاب يوم ٢٥ حزيران ٢٠٢٣، كالتالي
١- على موقع نائب رئيس الحزب:
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- حبوبة يوسف عون
- زاهر سامي رعد
- وليد ادوار صفير
٢- على عضوية مجلس القيادة:
- عبدالله محمد السيد
- وسام سامي القاضي
- ناريمان عصام أبو حمزة
- نشأت نسيب الحسنية
- تمام حسن أبو عيد
- إكرام فريد شيا
- محمد أحمد بصبوص
- سامر سالم الخوند
- لمى زياد حريز
- ريما جرجس صليبا
- حسين العبد إدريس
- كامل جواد الغصيني
- ربيع عاطف عاشور
- شادي صابر سرايا
- مروى مفيد ابو فراج
- رينا حسام الحسنية.
يشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تتألف من طانيوس الزغبي رئيساً، نغم الخطيب أمينة للسر، والأعضاء عارف أبو فراج، عمر الزعر، ميرنا الزهيري، والمقررين فريد محمود وحمد بو حلا.
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