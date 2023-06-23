انقذت حياة ابنها وفارقت الحياة... هذا ما حصل في عكار

‎أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة السيدة "ل.م" بعد سقوطها من على سطح منزلها في بلدة الريحانية في عكار.



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‎ ووفقا للمعلومات، حاولت السيدة انقاذ حياة ابنها ومنعه من السقوط أثناء وجوده على سطح المنزل ما ادى الى سقوطها ووفاتها.