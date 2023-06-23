عثمان التقى وفداً من السفارة الأميركية.. هذا ما جرى بحثه

إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، وفدا من السفارة الأميركية في لبنان على رأسه كيلي يورغن، ومدير حماية العلامة التجارية في شركة "Brown for man" الأميركية براين كولن، والممثل عن شركة "Brown for man" وعدة شركات عالمية كبرى شربل كرم، في زيارة أثنوا في خلالها على "دور قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة التقليد والتزوير، خاصة بعدما ضبط مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية مستوعبا كبيرا من المشروبات الكحولية يحتوي على 60،000 زجاجة كحول مقلدة، وذلك في مرفأ بيروت، وكان من المزمع تهريبها إلى خارج لبنان عبر الترانزيت. كما جرى البحث في سبل تعزيز التعاون المتبادل".

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كما استقبل عثمان الفائز بالمرتبة الأولى عن ذوي الإرادة الصلبة (Handcyle) في "سباق قوى الأمن الداخلي الدولي الثالث عشر لمسافة نصف ماراثون (21.1 كلم)" أحمد الغول برفقة والده، وهنأه على نيله المرتبة الأولى وعلى إرادته الصلبة بالمشاركة في هكذا نشاطات رياضية. وجرى اللقاء بحضور رئيس الفرق الرياضية في قوى الأمن الداخلي العميد حسين خشفة.