Advertisement

لبنان

عثمان التقى وفداً من السفارة الأميركية.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
23-06-2023 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1080622-638231517738510504.jpg
Doc-P-1080622-638231517738510504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، وفدا من السفارة الأميركية في لبنان على رأسه كيلي يورغن، ومدير حماية العلامة التجارية في شركة "Brown for man" الأميركية براين كولن، والممثل عن شركة "Brown for man" وعدة شركات عالمية كبرى شربل كرم، في زيارة أثنوا في خلالها على "دور قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة التقليد والتزوير، خاصة بعدما ضبط مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية مستوعبا كبيرا من المشروبات الكحولية يحتوي على 60،000 زجاجة كحول مقلدة، وذلك في مرفأ بيروت، وكان من المزمع تهريبها إلى خارج لبنان عبر الترانزيت. كما جرى البحث في سبل تعزيز التعاون المتبادل".
Advertisement
 
 
كما استقبل عثمان الفائز بالمرتبة الأولى عن ذوي الإرادة الصلبة (Handcyle) في "سباق قوى الأمن الداخلي الدولي الثالث عشر لمسافة نصف ماراثون (21.1 كلم)" أحمد الغول برفقة والده، وهنأه على نيله المرتبة الأولى وعلى إرادته الصلبة بالمشاركة في هكذا نشاطات رياضية.  وجرى اللقاء بحضور رئيس الفرق الرياضية في قوى الأمن الداخلي العميد حسين خشفة. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2023-06-23
05:00 | 2023-06-23
04:00 | 2023-06-23
18:00 | 2023-06-23
17:30 | 2023-06-23
17:00 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website