Advertisement

لبنان

البعريني: العودة إلى الذات الوطنية شرط أساسي لإعادة انتظام لبنان

Lebanon 24
23-06-2023 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1080626-638231527917986131.jpg
Doc-P-1080626-638231527917986131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "كل دول العالم تهتم بنفسها، إلا لبنان يهتم بدول العالم، ناسيا نفسه وكيانه. العودة إلى الذات الوطنية شرط أساسي لإعادة انتظام هذا البلد واستقامة مؤسساته ونجاح استحقاقاته، وكل ما دون ذلك شتات لا يعول عليه".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2023-06-23
05:00 | 2023-06-23
04:00 | 2023-06-23
18:00 | 2023-06-23
17:30 | 2023-06-23
17:00 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website