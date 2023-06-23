البعريني: العودة إلى الذات الوطنية شرط أساسي لإعادة انتظام لبنان

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غرد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "كل دول العالم تهتم بنفسها، إلا لبنان يهتم بدول العالم، ناسيا نفسه وكيانه. العودة إلى الذات الوطنية شرط أساسي لإعادة انتظام هذا البلد واستقامة مؤسساته ونجاح استحقاقاته، وكل ما دون ذلك شتات لا يعول عليه".