المكاري: رغم كل السوداوية يبقى اللبناني محط افتخار

غرّد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر "تويتر"، قائلاً: "خلال عشاء في دارة السفير اللبناني في المغرب زياد عطالله، سعدت بسماع اخبار نجاح الجالية اللبنانية ونشاط افرادها. رغم كل السوداوية التي تحيط بوطننا، يبقى اللبناني محط افتخار في كل اقطار العالم".

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