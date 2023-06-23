نائب "الإعتدال الوطني" يكشف ما قيل خلال لقاء لودريان

إلتقى النائب أحمد الخير الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ممثلا لتكتل "الإعتدال الوطني" و"اللقاء النيابي المستقل"، وعرض، بحسب بيان للتكتل "الموقف من الاستحقاق الرئاسي والاصطفافات الحاصلة".

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واكد "تأييد التكتل للحوار الداخلي كضرورة لا بد منها للتوافق على المرحلة المقبلة، وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة تحظى بدعم الداخل وبثقة العرب والمجتمع الدولي للعمل على أولويات اللبنانيين وأجندة الإصلاح وتثبيت اتفاق الطائف، مع شكرنا وتقديرنا لفرنسا على الاهتمام الدائم بلبنان وعلى الدور الذي تلعبه في تسهيل الحوار الداخلي، وتأكيد تعاوننا لإنجاح هذا المسعى وكل مسعى يساعد اللبنانيين على إنقاذ لبنان من الفراغ وتداعياته".