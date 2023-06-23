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لبنان
سرقة من نوع آخر... هذا ما حصل في بعلبك
Lebanon 24
23-06-2023
|
15:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من المجهولين بسرقة "بيك آب" محمّل بالأغنام تعود ملكيته لابن بلدة عرسال المدعو "فيصل والي".
يذكر ان عملية السرقة تمت على طريق بعلبك الدولية.
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