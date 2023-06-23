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لبنان

القائمة الرمادية وغسل الاموال... خبر ايجابي متعلق بلبنان

Lebanon 24
23-06-2023 | 16:03
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لم تضع منظمة "فاتف" الدولية لمراقبة الجرائم المالية لبنان على "القائمة الرمادية" للبلدان التي تواجه تدقيقا خاصا وفقا لبيان صدر اليوم الجمعة.
 
وكان قد أثار تقييم أولي متبادل مخاوف من أن يكون قد وضع لبنان على القائمة المذكورة.

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وقالت 3 مصادر مطلعة على الأمر انه من المرجح وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع ذلك، فإن القائمة المعدلة التي أُعلن عنها يوم الجمعة بعد اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تشمل لبنان.
وقال مصدر دبلوماسي اطلع على التقرير ان قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للوكالة أكد ان لبنان سجل علامة واحدة فوق العتبة ليكون مدرجًا باللون الرمادي خلال تقييم أولي.
وأفاد المصدر نفسه ان لبنان يسعى لتحسين نتيجته.(رويترز)
 

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