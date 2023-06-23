إشكال عند إشارة عزمي.. إليكم ما حصل

وقع إشكال عند إشارة عزمي في طرابلس بين شخصين سوريين، حيث قام أحدهما بضرب الآخر على رأسه بأداة حادة وحضر جهاز الطوارئ والاغاثة وعمل على نقل المصاب للمستشفى للعلاج.

وتم توقيف المعتدي من قبل احد المواطنين، وعلى إثره حضرت دورية للجيش وقامت بتوقيفه.