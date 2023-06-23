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لبنان

إشكال عند إشارة عزمي.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
23-06-2023 | 16:07
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وقع إشكال عند إشارة عزمي في طرابلس بين شخصين سوريين، حيث قام أحدهما بضرب الآخر على رأسه بأداة حادة وحضر جهاز الطوارئ والاغاثة وعمل على نقل المصاب للمستشفى للعلاج.
 
 
وتم توقيف المعتدي من قبل احد المواطنين، وعلى إثره حضرت دورية للجيش وقامت بتوقيفه.
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إشارة عزمي

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