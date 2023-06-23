كلّاس: إعتداء برسم المجتمع الدولي

إستنكر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس الاعتداءات على المقدسات في فلسطين.



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وختم: "مَنْ يحمي المؤمنين في بيوت الله؟".



وغرد عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "الاعتداء الاجرامي على المقدسات في فلسطين إرهاب صهيوني مُدانٌ ومُستنكر، برسم المجتمع الدولي".وختم: "مَنْ يحمي المؤمنين في بيوت الله؟".