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لبنان

كلّاس: إعتداء برسم المجتمع الدولي

Lebanon 24
23-06-2023 | 16:26
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إستنكر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس الاعتداءات على المقدسات في فلسطين.
 
 
وغرد عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "الاعتداء الاجرامي على المقدسات في فلسطين إرهاب صهيوني مُدانٌ ومُستنكر، برسم المجتمع الدولي".
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وختم: "مَنْ يحمي المؤمنين في بيوت الله؟".

 
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