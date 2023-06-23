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لبنان

في طرابلس... اشكال بين عدد من السوريين

Lebanon 24
23-06-2023 | 16:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين عدد من الشبان السوريين في طرابلس، ما ادى الى سقوط جريحين.
 
وعلى الفور تم نقل الجرحى الى احد مستشفيات طرابلس، فيما عمل الجيش على تطويق الاشكال.
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