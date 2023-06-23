في طرابلس... اشكال بين عدد من السوريين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين عدد من الشبان السوريين في طرابلس، ما ادى الى سقوط جريحين.

وعلى الفور تم نقل الجرحى الى احد مستشفيات طرابلس، فيما عمل الجيش على تطويق الاشكال.