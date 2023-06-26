بوحبيب استقبل سفير بلغاريا في زيارة وداعية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، سفير بلغاريا بويان بيليف في زيارة بروتوكولية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.

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