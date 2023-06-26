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لبنان

بوحبيب استقبل سفير بلغاريا في زيارة وداعية

Lebanon 24
26-06-2023 | 05:42
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال  الدكتور عبدالله بوحبيب، سفير بلغاريا بويان بيليف في زيارة بروتوكولية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.
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عبدالله بو حبيب

لبنان

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