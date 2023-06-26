أطلق النار على شقيقه داخل منزله وأصابه.. لهذه الاسباب!

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن اقدام المدعو "ع.ر.ا.ز" على اطلاق النار بإتجاه شقيقه "و.ا.ز" سوري الجنسية اثناء تواجده داخل منزله في محلة الشوك واصابته في يده ليفر بعدها الى جهه مجهولة.



Advertisement

ليتم نقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، والعمل جارٍ على تعقب مطلق النار من قبل دورية من المخابرات تمهيداً لتوقيفه. وعرف ان اطلاق النار ناتج عن خلافات عائلية.