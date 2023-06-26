اعتبر وزير التربية عبّاس الحلبي أنَّ قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء الامتحانات الرّسمية للشهادة المتوسطة جاء مُفاجئاً، مؤكداً في الوقت نفسهِ أنّ إمتحانات الشهادة الثانوية قائمة في مواعيدها، وقال: أخذنا تعهداً من الحكومة بعد المساس بتلك الإمتحانات، ونؤكد أن التمويل والإستعدادات اللوجيستية جاهزة لها وما من حُجة لإلغائها".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، كشف الحلبي عن 3 حلولٍ يتمّ البحث فيها حالياً لمرحلة "البروفيه"، وقال: "إما الإستناد إلى العلامات المدرسية، أو إجراء امتحان وطني في المدارس من إعداد وزارة التربية، فيما يبقى الخيار الثالث والذي نحاول تجنّبه هو إعطاء إفادات".